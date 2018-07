Zwei Vize-Landestitel

Ilsfeld (an) - Für die Elite im Kunstradsport geht es statt in die Sommerpause in die heiße Phase des Wettkampfjahres. Die Teilnahme des RSV Ebnat an der Baden-Württembergischen Meisterschaft am vergangenen Sonntag in Ilsfeld stellte dabei eine wichtige, weitere Bewährungsprobe dar.

Carolin Hald, Anna-Lena Wurz, Carina Stillhammer und Anita Kotulek eröffneten den Wettkampftag im 4er-Kunstradsport Elite und sie konnten mit ihrem anspruchsvollen Programm und einer durchkämpften Kür den dritten Platz erreichen und sich nebenbei auch die Qualifikation zum DM-Halbfinale erfahren. Das gelang auch dem Team mit Jana Traub, Franziska Grupp, Carolin Rodewald und Pia Grimm in direkter Konkurrenz. Sie kamen mit ihrer Vorstellung auf den zweiten Platz und erreichten damit ebenfalls sicher die Qualifikationspunktzahl für Lemgo.

Genau so hatten es auch die beiden Ebnater Teams im 6er vor. Das Team II mit Verena Mettmann, Kathrin Scherle, Anita Kotulek, Corinna Grieser, Anna-Lena Wurz und Carina Stillhammer kämpfte von Anfang an gegen sich selbst, konnte das vorhandene Selbstvertrauen aber nicht auf die Fläche bringen. Damit misslang ihnen letztlich auch die Qualifikation zum DM-Halbfinale. Damit verpassen sie als Ausrichter die Deutschen Meisterschaft im Oktober in Neresheim.

Die erste Mannschaft des RSV Ebnat mit Marina Röck, Carolin Hald, Pia Grimm, Franziska Grupp, Carolin Rodewald und Jana Traub präsentierte sich allerdings deutlich besser und nahm als Vizemeister auch die Qualifikationshürde.

Beim RSV Ebnat laufen derzeit bereits die Vorbereitungen auf die Deutsche Hallenradsportmeisterschaft am 20. und 21. Oktober in der Härtsfeld-Sport-Arena in Neresheim auf Hochtouren und die Trainingseinheiten für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaften am 28. September in Lemgo erfordern zudem nebenbei noch weitere Höchstleistungen.