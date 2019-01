Zwei Verletzte nach Unfall – 18-Jähriger rutscht in Gegenverkehr

Auf der Kreisstraße von Treppach in Richtung Fachsenfeld hat ein 18-Jähriger einen Unfall verursacht. Der Mann kam am Mittwochabend wegen Glätte von der Straße ab, fuhr in den Grünstreifen und drehte sich dann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 13 000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.