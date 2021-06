Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr ist eine 65-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich der Max-Reger- in die Silcherstraße mit einem aus Richtung Stadtmitte heranfahrenden Linienbusses zusammengestoßen. Die Frau hatte die Vorfahrt des Busses missachtet. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 20 000 Euro entstand, wurden zwei weibliche Fahrgäste im Omnibus im Alter von 83 und 88 Jahren leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.