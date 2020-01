Zwei Unfallfluchten mit 4000 Euro Gesamtschaden

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Fahrer hinterlassen, als er am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr vermutlich beim Einparken einen Seat beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war.

Auf der B29 hat sich am Dienstagnachmittag eine weitere Unfallflucht ereignet. Ein 45-jähriger Sprinterfahrer musste gegen 14.35 Uhr in Fahrtrichtung Aalen fahrend auf Höhe Industriegebiet West an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Um einem Rettungswagen mit Sondersignal die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr er ein Stück nach rechts, wo er einen Lkw streifte, der auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Industriegebiet fuhr.

Bei dem vorbeifahrenden Lkw soll es sich um einen weißen Lkw mit rotem Schriftzug gehandelt haben, dessen Fahrer nach dem Zusammenstoß weiterfuhr.

Der Schaden an dem Sprinter wird auf rund 3000 Euro beziffert.