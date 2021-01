Zwei Unfälle auf der Ebnater Steige

Auf der Ebnater Steige, der Landesstraße 1084, haben sich am Montagmorgen kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 6.10 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von Ebnat kommend in Richtung Unterkochen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie aufgrund Glätte auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Durch den Unfall ergaben sich leichte Verkehrsbehinderungen. Im stockenden Verkehr fuhr wenig später ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen einer 50-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Beteiligte blieben ebenfalls unverletzt.