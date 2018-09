Zwei Tore, kein Sieger

Das Landesliga-Derby zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und dem FV Sontheim/Brenz endete 1:1. Den Führungstreffer von David Weisensee in der 27. Minute glich Jorgo Kentiridis nur kurze Zeit später aus. Die TSG bleibt somit weiter ohne Niederlage.

Von Beginn an entwickelte sich ein gutes Spiel. Beide Teams suchten ihr Glück in der Offensive. Die TSG als Gastgeber versuchte über viel Ballbesitz Lücken in die FV-Defensive zu reißen. Sontheim wollte über ein schnelles Umschaltspiel zum Erfolg kommen. In der 27. Minute die Führung für die Bilger-Elf. Daniel Rembold setzte David Weisensee schön in Szene. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0. Für die Gäste war dies der Hallo-Wach-Effekt. Sontheim wollte umgehend den Ausgleich. Die Führung brachte die TSG aus dem Konzept. Nur sieben Minuten später gelang den Gästen von der Brenz der Ausgleich. Jorgo Kentiridis glich in der 34. zum 1:1 aus.

Ein unnötiger Gegentreffer für die Bilger-Elf, die bis dahin weit höher hätte führen müssen. Beste Chancen wurden liegen gelassen Das 1:1 war auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang war es dann ein offenes Spiel. Die TSG und Sontheim hatten Chancen auf die Führung.

Avduli, Frank und Blum kommen

Benjamin Bilger verstärkte mit Jeton Avduli und Maxi Blum die Offensive. Sontheim verteidigte geschickt. Mit Timo Frank kam kurze Zeit später dann der letzte Mann für die Angriffsreihe der Weilermer. Von nun spielte die TSG voll auf Sieg. Ein Dreier wäre so wichtig gewesen, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Es sollte aber nicht gelingen.

Trotz aller Offensivbemühungen gelang der TSG nämlich kein weiterer Treffer. Es blieb beim 1:1. Bitter für die TSG waren die Platzverweise von Johannes Rief und Kai Horlacher. Beide werden am kommenden Samstag (22. September) beim Auswärtsspiel gegen TSV Blaustein fehlen.