Sowohl die Juniorinnen als auch die Junioren des TV Pfahlheim haben in der abgelaufenen Tennissaison ungeschlagen die Meisterschaft gefeiert.

Den Junioren des TV Pfahlheim gelangen ungefährdete Siege gegen Gerstetten, Riesbürg, Giengen II, Bolheim und Elchingen. Neben dem Titel dürfen sich die Tenniscracks auch über anderen Nebeneffekt freuen. Schließlich steigen sie von der Kreisstaffel II in die Kreisstaffel I auf. Noch erfolgreicher sind die Mädchen aus Pfahlheim unterwegs.

Bereits zum dritten Mal in Folge gelang den Juniorinnen der Aufstieg. Sie setzten sich in der Bezirksstaffel I gegen die Mannschaften aus Ebnat, Hofherrnweiler-Unterrombach, Stödtlen und Schechingen durch. In der nächsten Saison spielen sie somit in der Staffelliga und damit in der höchsten Spielklasse im Tennis-Bezirk.