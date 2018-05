Zwei Teams nehmen die Hürde

Die A-Jugend-Handballer und die C-Juniorinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben die erste Hürde der HVW-Qualifikation gemeistert, die beiden B-Jugendteams scheiterten knapp und werden nun in der Bezirksqualifikation auflaufen.

Die weibliche C-Jugend war in der ersten HVW-Qualifikationsrunde des Bezirks Stauferland in der heimischen Talsporthalle aktiv. In der ersten Partie gegen Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf konnte sich zu Beginn keine der beiden Mannschaften absetzen. Erst nach dem 4:4 legten die Grün/Roten durch effektive Einzelaktionen im Angriff eine Schippe drauf und setzen sich vorentscheidend auf 12:6 ab. Letztlich gewann die SG2H verdient mit 16:11.

Gegen FA Göppingen konnte das Spiel nur in den ersten Minuten bis zum 3:2 offen gehalten werden. Zwar setzte es für die SG2H schließlich eine deutliche 5:15-Niederlage, allerdings berechtigt der zweite Tabellenplatz zur Teilnahme an der nächsten Runde der HVW-Qualifikation. Die A-Junioren waren in Königsbronn gefordert. Im Auftaktmatch gegen die Gastgeber lagen die SG2H-Handballer stets in Führung und sicherten sich den ersten Sieg. Nach einer längeren Pause bat dann Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch auf die Platte. Die SG2H legte los wie die Feuerwehr zog mit 10:2 davon. Dann schlichen sich mehr und mehr Unkonzentriertheiten im Spiel der SG2H ein, wodurch es zum Schluss noch einmal richtig spannend wurde.

Die Hofen/Hüttlinger behielt die Nerven und siegten mit 17:15. Direkt im Anschluss musste man nun gegen die SG Bargau/Bettringen antreten und unterlag knapp mit 11:12.

Dennoch sicherten sich auch die A-Junioren den zweiten Platz und die Qualifikation für die nächste Runde. Für die B-Jugendteams stand am Ende nur der dritte Tabellenplatz zu Buche, was das Aus in der Qualifikation bedeutete. Die Mädchen um das Trainergespann Kommer/Hornung hatten in Altenstadt einen guten Start erwischt. Gegen Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (14:4) und Brenz (8:5) konnten ungefährdete Siege eingefahren werden. Zunächst schien man gegen die TG Geislingen wieder auf der Siegerstraße zu sein, doch plötzlich lief bei den Grün/Roten nicht mehr viel zusammen und sie mussten sich mit 11:15 geschlagen geben. Gegen die Gastgeberinnen vom TV Altenstadt hieß es am Ende 5:13 und es reichte nur zu Rang drei.

Knappe Entscheidung

Noch enger ging es bei den Jungs zu. Hier entschied im letzten Spiel des Tages ein Tor in den letzten Sekunden über das Weiterkommen oder Ausscheiden.

Zunächst konnte das Team der Trainer Haas/Durgham der TSB Schwäbisch Gmünd lange Paroli bieten und musste sich erst kurz vor Spielende mit 13:15 geschlagen geben. Gegen die TSG Eislingen erspielten sie allerdings nur nur ein 11:11. Im dritten Match gegen den TSV Heiningen konnte die SG2H mit 21:17 gewinnen. Die Tabellenkonstellation zeigte, dass nur ein Sieg in der letzten Partie gegen den direkten Konkurrenten um Platz zwei den Verbleib in der HVW-Qualifikation sichern würde.

Es war das erwartet enge Spiel gegen die TG Geislingen. Bedingt durch eine zu passive Defensive liefen die SG2H-Jungs lange einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, erst drei Minuten vor Abpfiff gelang der Ausgleich und 20 Sekunden vor Schluss sogar der umjubelte Führungstreffer zum 16:15.

Zu diesem Zeitpunkt standen die Grün/Roten auf dem hart umkämpften zweiten Guppenrang. Doch dann war das Glück nicht mehr auf Seiten der SG2H. Der Unparteiische entschied nach einem Foul vor der Neun-Meter-Linie auf Strafwurf für Geislingen. Der Sieben-Meterschütze nutzte die Chance und verdrängte mit dem Ausgleichstreffer die SG2H auf den dritten Tabellenplatz. Nun heißt es für die Jungs, sich für die Bezirksqualifikation neu zu motivieren und das Minimalziel Bezirksliga einzutüten.