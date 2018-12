Der RKV Hofen hat ein U-11-Anfängerturnier, einen Bezirksliga-Spieltag und die Finalspieltage der IBRMV-Meisterschaft der Altersklassen U 11 und U 15 ausgerichtet.

Traditionell durften am Nachmittag des Dezember-Heimspieltags, vergangenen Samstag, die jüngsten Radballer des RKV-Hofen, Joshua Funk und Vincent Seeling gegen die Mannschaften aus Gärtringen, Reichenbach I und II, Kissing, Ailingen sowie Augsburg II und III antreten. Und auch wenn in dieser Spielklasse der Kampf mit der Tücke des Fahrrads oftmals größer ist als der mit dem Gegner, so konnten die beiden zeigen, dass auch hier Übung und Fleiß sich auszahlen. Der vierte Platz war verdient. Turniersieger wurde die Mannschaft aus Ailingen.

Knifflige Aufgaben

Abends durfte dann die Bezirksliga-Mannschaft das Heimrecht wahrnehmen. Thomas Machnig hatte mit Nils Schiele, der aus der U-17-Oberliga für den verletzten Torhüter Raphael Fröbe eingesprungen war, knifflige Aufgaben zu lösen. Im ersten Spiel gegen Niederstotzingen I war noch nicht viel zu holen, man merkte den beiden auch an, dass sie nicht viel Zeit hatten, eine gemeinsame Spielweise zu entwickeln. Das Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer ging mit 1:4 verloren. Die folgenden Spiele konnten sich die beiden deutlich steigern und so wurden aus dem Spieltag gegen Niederstotzingen III (3:2) und Niederstotzingen II (6:0) noch sechs von neun möglichen Punkten mitgenommen, was einen dritten Tabellenplatz nach der Vorrunde bedeutet.

Heimvorteil nicht genutzt

Den Heimvorteil konnte indes am Sonntag weder das U-15-Team David Egl Silas Öhlert, noch die U-11-Mannschaften Hofen I mit Lars Schiele und Theo Rettenmeier und Hofen II mit Joshua Funk und Vincent Seeling nutzen.

Am besten schnitt hierbei Hofen I bei der U 11 ab. Durch ihre Erfahrung und cleveres Spiel von Theo Rettenmeier auf dem Feld konnten sich die beiden auf Platz drei in der Gruppenphase schieben, was letztlich das Spiel um Platz fünf zum Resultat hatte. Dieses konnten die beiden auch gewinnen. Ihre Vereinskameraden sowohl in U 11 als auch U 15 hatten einen schwarzen Tag und kamen über ein Unentschieden nicht hinaus. Das bedeutet für beide Teams den letzten Platz. Sieger und IBRMV-Meister wurden bei den U 11 das Team aus Kissing, bei den U 15 siegte Gärtringen I.