Zwei Tage großer Pferdesport

Die RSG Hornbergwiese Eigenzell veranstaltet am 27. und 28. April ihr 3. Reitturnier in Ellwangen-Eigenzell (Hornbergwiese 89) – diesmal zweigeteilt in ein Jungpferdeturnier am Samstag und das Jugendreitturnier am Sonntag.

Das Team um Vorstand und Anlagenbetreiber Klaus-Philipp Eichert steckt seit vielen Wochen in den Vorbereitungen, um den Teilnehmern optimale Startbedingungen zu bieten und die Pferde und Besucher bestens zu verpflegen. Lokale Unternehmen konnten dafür als Sponsoren für die insgesamt 13 Prüfungen vom Reiterwettbewerb bis zum Punktespringen der Kl. M* gewonnen werden.

Beginn ist um 9 Uhr

Beginn ist auf der Anlage in Eigenzell an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr. Für große und kleine Pferdefreunde stehen damit zwei spannende Tage bevor, zum Fachsimpeln und Mitfiebern.