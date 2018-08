Zwei Standards und eine schnelle Antwort – das war die Erfolgsformel für den ersten Sieg des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga – und dem ersten Sieg zu Zweitliga-Zeiten bei Dynamo Dresden. Die Heidenheimer gewannen am Sonntagnachmittag mit 3:1 (2:0).

„Ich war jetzt schon ein paar Mal mit Heidenheim in Dresden und bin nun sehr froh und glücklich, das wir hier erstmals gewonnen zu haben“, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt. Sein Standardexperte Marc Schnatterer brachte seine Mannschaft per Strafstoß (nach Foul an Sebastian Griesbeck) in Führung und erhöhte noch vor der Halbzeitpause per Freistoß. „Wir haben uns immer wieder reingeschmissen und vor allem nach dem 1:2 sofort zurückgeschlagen. Den Sieg haben wir uns heute absolut verdient“, freute sich Schnatterer.

Dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer antwortete Niko Dovedan binnen Sekunden. Er traf zum 3:1. Dresden traf nur noch den Pfosten. „Ich denke, dass wir ein sehr gutes Spiel hier abgeliefert haben und am Ende verdient mit 3:1 gewonnen“, sagte Dovedan.