Zwei Staffeln lösen Ticket für Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften

Acht Schwimmer der Aalener Sportallianz sind beim Pokalschwimmen in Fulda an den Start gegangen. Ein Vereinsrekord purzelte. Carolin Morassi schwamm 26,92 Sekunden auf den 50 Metern Freistil.

Eine weitere Bestzeit konnte sie über den 50 Meter (m) Schmetterlingssprint erzielen und schwamm 28,84 Sekunden. Über 100 Meter Schmetterling bestritt sie den Endlauf in 1:03,50 Minuten. Ebenfalls für den Schmetterlingsendlauf qualifizierte sich die 18-jährige Vanessa Dambacher. Sie schwamm mit Bestzeit von 1:06,83 Minuten in den Endlauf. Auch über 100 m Freistil stand sie mit 58,98 Sekunden im Endlauf. Mit 1:10,12 Minuten über 100 m Rücken stellte sie eine weitere Bestzeit auf und stand fünfmal auf dem Podest. Tom Gentner schwamm einen guten Endlauf über 100 m Rücken, in 1:08,36 Minuten. Über 800 m blieb er deutlich unter zehn Minuten und schlug nach 9:49,48 Minuten an. Über 1500 Meter konnte Gentner ebenfalls überzeugen und belegte den dritten Platz im Jahrgang 2007 (18:55,64 Minuten). Über die kurzen Freistilstrecken (50 und 100 m) schwamm er zu Bronze in 28,16 Sekunden und zu Gold in 1:01,37 Minuten. Eine weitere Schwimmerin der ASA schwamm sich ins Finale über 100 m Rücken. Mit 1:10 Minuten war Darija Schiele im Endlauf gesetzt. Sieben weitere Rennen hatte sie auf dem Programm und nahm insgesamt fünf Silber- und Bronzemedaillen mit nach Aalen.

Die langen Strecken nahm sich auch Johanna Gölder vor. Die 16-Jährige startete zum ersten Mal auf der Kurzbahn über die längste Beckenstrecke 1500 und 800 Meter Freistil. Sie gewann Gold in starken 18:59,18 Minuten. Über 800 m Freistil schwamm sie mit gleichmäßigen Durchgangszeiten ebenfalls eine starke Zeit von 9:55,28 Minuten und landete auf dem dritten Platz. Auf allen Kraulstrecken war sie zudem gut unterwegs und holte noch einige Bestzeiten.

Auch Vivien Jocham ist gern auf den ausdauernden Langstrecken unterwegs und so stand sie dreimal auf dem Bronzepodest. Über die 200, 400 und 800 Meter Freistil schrammte sie viermal knapp am Podest vorbei. Über die beiden Rückenstrecken 100 und 200 Meter sprang sie in Fulda ins Wasser und kam beides Mal auf den undankbaren vierten Platz. Im Jahrgang 2004 war Miriam Merkel sechsmal gemeldet und verbesserte viermal ihre seitherigen Bestzeiten und belegte zweimal den zweiten und einmal den dritten Platz, die sie alle über ihre Lieblingsdisziplin Brust gewann.

Die Jüngste im Team der Aalener Sportallianz, Elena Perez-Kelke, (Jahrgang 2006) verbesserte zweimal ihre Bestleistungen und war bei sechs Starts immer unter den ersten sechs in den Ergebnislisten platziert. Zwei weibliche Staffeln über 4x50-Meter-Freistil und 4x50-Meter-Lagen konnten sich für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften Mitte November in Wuppertal qualifizieren. Beide Staffeln standen auf dem Bronzepodest und hier konnte nochmals Carolin Morassi mit ihrem Vereinsrekord über 50 Meter Freistil (26,92 Sekunden) überzeugen und mit fliegendem Start die 50 Meter Brust in guten 34,72 Sekunden sprinten. Sie blieb nur zwei Zehntel über dem Vereinsrekord von Ines Walter (34,52 Sekunden) aus dem Jahr 2013. Auch Johanna Gölder schwamm ihre 50 Meter Freistil mit fliegendem Start in guten 28,50 Sekunden und Vanessa Dambacher schmetterte 50 Meter in 28,80 Sekunden (zwei Zehntel über Bestzeit). Zudem sprintete Darija Schiele die 50 Meter Freistil in 28,78 Sekunden.