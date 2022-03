Zwei Spiele Sperre für FCH-Verteidiger Marnon Busch

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat Marnon Busch im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen rohen Spiels mit der Mindestsperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird keinen Einspruch gegen die Entscheidung beim Sportgericht einlegen.

Marnon Busch hatte beim vergangenen 2:1-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen am Samstagabend in der Voith-Arena Gegenspieler Nick Woltemade in der 87. Minute im Zweikampf mit gestrecktem Bein zu Fall gebracht. Nach Betrachten der Videobilder in der ReviewArea verwies Schiedsrichter Benjamin Cortus den FCH-Profi wegen rohen Spiels mit der Roten Karte des Feldes. Der gefoulte Spieler Nick Woltemade konnte ohne Verletzungsbehandlung weiter am Spiel teilnehmen.