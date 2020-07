Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B29

Aalen (ij) - Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa an der Anschlussstelle Affalterried nach links in die B29 in Richtung Stuttgart einbiegen. Dabei übersah er einen 22-Jährigen Dodge-Fahrer welcher die B 29 in Richtung Nördlingen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt 32000 Euro