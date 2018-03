Zwei Routiniers machen den Unterschied

Da ist die Abstiegszone plötzlich ganz nahegekommen, da wusste man beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen, dass man beim Zweiten TSV Ilshofen antreten muss – also hat man einfach mal gewonnen. Mit 2:0 hat sich der TSV beim Favoriten durchgesetzt und mit dafür verantwortlich waren die Routiniers im Team: Christian Essig und Stani Bergheim trafen per Doppelschlag noch vor der Pause zu diesem wichtigen Erfolg.

Essingen kam gut in die Partie und Daniel Serejo setzte einen ersten Warnschuss knapp am Tor vorbei (5. Minute). Julian Biebl verzog nach einem Eckstoß ebenfalls knapp (12.). Bei einem Weitschuss von Maximilian Eiselt musste sich Ilshofens Torwart mächtig strecken (25.) – Vom Favoriten kam bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Und der TSV machte weiter Druck: Serejo bediente den aufgerückten Thorben Joos, der jedoch freistehend vergab (31.). Erst in der 39. Minute kam der heimische TSV zu seiner ersten Gelegenheit: Benjamin Kurz lief Joos davon, schoss dann aber in aussichtsreicher Position über das Tor.

Das schien die Mannschaft von Dennis Hillebrand noch einmal wachgerüttelt zu haben. Dass Freistöße seit dieser Saison die Aufgabe von Christian Essig sind, ist bekannt. Aus rund 20 Metern nagelte er einen solchen zum verdienten 1:0 in die Maschen (42.). Nur zwei Minuten später machte der zweite Routinier im Essinger Team auf sich aufmerksam. Stani Bergheim tankte sich auf der linken Seite durch und schloss trocken zum 2:0 ab (44.), womit es auch in die Pause ging. Kurz nach Wiederanpfiff hätte Michael Wende für einen ruhigen Essinger Nachmittag sorgen können.

Doch nach der mustergültigen Vorarbeit von Bergheim schob er den Ball zum Entsetzen aller Beteiligten am Tor vorbei (47.). Doch der Gastgeber wollte sich dann doch nicht so ganz einfach geschlagen geben, Lukas Lienert verzog nach einem Angriff nur knapp (50.). Insgesamt verlegte sich Essingen nun mehr und mehr aufs Konterspiel, von Ilshofen kam nur sporadisch etwas. So in der 63. Minute, als Essingens Torwart Philipp Pless bei einem Versuch von Maximilian Gebert stark parierte. In der Folge war es dann gar nicht sonderlich schwierig, diesen Vorsprung zu halten, im Gegenteil, die ganze Zeit lag das 3:0 für die Gäste aus dem Schönbrunnenstadion in der Luft.

Es fiel aber nicht mehr, doch auch so sind die Essinger mehr als zufrieden die Heimreise angetreten.