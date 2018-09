Zwei Punkte verloren

Bei optimalen Fußballwetter im Essinger Schönbrunnenstadion haben die Zuschauer ein munteres Spiel, mit mehr Spielanteilen für die Gastgeber gesehen. Am Ende holt der TSV Essingen aber dennoch nur einen Punkt.

Die erste Gelegenheit der Partie hatte der TSV in der 5. Minute: Stani Bergheim konnte bis zur Torlinie durchlaufen und sein Rückpass landete bei Nicola Zahner. Dieser traf das Leder aus kurzer Distanz nicht voll und statt dem Ball landete er im Gehäuse.

Das 1:0 für die Gäste aus Sindelfingen fiel dann jedoch aus dem Nichts, da Essingen die Partie eigentlich beherrschte: Eine Freistoßflanke der Gäste segelte in den Strafraum und der Sindelfinger Abwehrspieler Mohr stieg am höchsten. Er köpfte das Leder an den Innenpfosten und von dort sprang der Ball ins Tor. Essingen ließ sich aber durch diesen Rückstand nicht beirren und spielte weiter kontrolliert nach vorne. Bereits nur sechs Minuten nach der überraschenden Führung der Gäste, fiel dann der Ausgleich für die Hausherren. Wieder rollte ein Angriff über den rechten Flügel der Essinger. Bergheim legte für Gallego auf und dieser konnte im Sechzehnmeterraum mit seinem leicht abgefälschten Schuss den Keeper des VfL zum 1:1 bezwingen.

Nur eine Minute später prüfte Zahner Schlussmann Kocyba aus 20 Metern. Dieser konnte gerade noch abwehren. Bis zur Pause war der TSV weiter spielbestimmend, ohne jedoch den letzten Pass in die Spitze zu bringen.

Furiose zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann furios. Gleich der erste Angriff nach nur 30 Sekunden führte zum 2:1. Weiß legte von links zurück auf Gallego. Dieser donnerte die Kugel aus gut 20 Metern in die Maschen zur verdienten Führung für sein Team.

Diese sollte allerdings nicht lange anhalten. Wie schon beim ersten Treffer von Sindelfingen, fiel auch das 2:2 ohne Ankündigung. Ein langer Ball in die Tiefe reichte aus, um die Essinger Hintermannschaft erneut zu überrumpeln. Jäger gewann das Laufduell gegen Sedlmayer und konnte Torhüter Pfleiderer mit seinem Abschluss ins lange Eck überwinden. Nur zwei Minuten später war es Weissenberger, der mit seinem Kopfstoß nach einer Freistoßflanke das Gehäuse um wenige Zentimeter verfehlte. Dies hätte eigentlich die erneute Führung für den TSV sein müssen. Eine weitere gute Gelegenheit hatte Bergheim, der in der 65. Minute mit einem Heber etwas Pech hatte. Ein VfL-Verteidiger konnte den Ball auf der Linie mit Hilfe des Pfostens klären. In den letzten Minuten der Begegnung drückte Essingen weiter. Zunächst konnte ein Schuss von Eiselt vom Torhüter entschärft werden und in der 85. Minute traf der eingewechselte Eckl das Leder nicht voll und verzog freistehend im Strafraum dann doch deutlich. Die beste Chance dann in der 88. Minute, als Bergheim von halblinks volley abzog nahm.

Doch wieder parierte Kocyba hervorragend und rettete das Unentschieden für seine Mannschaft. Somit blieb es beim 2:2 und es gilt festzuhalten, dass Sindelfingen sicherlich mit dem einem Punkt leben kann und auf Seiten des TSV zwei Punkte verloren wurden.