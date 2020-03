Zwei Polizisten werden bei nächtlicher Kontrolle verletzt

Zwei Polizeibeamte sind am Dienstagabend am Aalener Omnibusbahnhof verletzt worden. Gegen 23.30 hatten die Polizisten in der Weidenfelder Straße zwei Männer angesprochen, um ihre Personalien zu kontrollieren. Die beiden flüchteten. Einer von ihnen, ein 20 Jahre alter Mann, wurde am Omnibusbahnhof gestellt. Der 20-Jährige wehrte sich heftig.

Dabei wurden die Polizeibeamten verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortführen. Warum der 20-Jährige sich der Kontrolle entzog und sich derart wehrte, blieb unklar. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.