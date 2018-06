Zwei Personen erleiden Stichverletzungen

Am Donnerstagmorgen ist ein Mann mit Stichverletzungen von Arbeitskollegen ins Ostalb-Klinikum gebracht worden. Der Polizei stellte sich der Ablauf zunächst so dar, dass es im Gewerbegebiet West zwischen dem Verletzten und einer Frau auf der Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Der 53-Jährige erbat danach Hilfe von seinen Kollegen, die sich in den Geschäftsräumen der nahegelegenen Firma aufhielten und den Verletzten anschließend ins Krankenhaus fuhren.

Der Polizei wurde im Zuge der ersten Ermittlungen bekannt, dass es sich bei der Frau, mit der die Auseinandersetzung stattfand, um die Lebensgefährtin des Verletzten handeln könnte. Als die 52-Jährige in ihrer Wohnung in einem Teilort von Aalen angetroffen wurde, stellte sich heraus, dass auch sie eine Stichverletzung erlitten hatte, die in der Folge ärztlich behandelt wurde. Die Kriminalpolizei Aalen hat Ermittlungen aufgenommen.