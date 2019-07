Bei einem Unfall sind am Dienstagmorgen auf der Aalener Industriestraße zwei Personen verletzt worden, wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt. Der Unfall mit zwei Beteiligten ereignete sich gegen 7 Uhr an der Abfahrt zur B19 in Richtung Burgstallkreisel. Die Fahrbahn war zeitweise blockiert. Weitere Informationen folgen.