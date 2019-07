Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

An der Stopp-Stelle der Industriestraße zur Abfahrt der B19 in Richtung Burgstallkreisel hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Sprinters missachtete dort gegen 6.45 Uhr die Vorfahrt eines 67-jährigen Lkw-Fahrers, der die Abfahrt der B19 in Richtung Innenstadt befuhr. Sowohl der Verursacher als auch sein 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14 000 Euro beziffert. Weil Betriebsstroffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr Aalen im Einsatz unr reinigte die Straße.