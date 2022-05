Die Aikido-Abteilung der Aalener Sportallianz hat zwei neue DAN-Graduierungen zu vermelden.

Bereits im März bestand Sigrid Ludwig die Prüfung zum 5.Dan-Aikido an der Sportschule in Bad-Blankenburg. Nach über einer Stunde Prüfungszeit, in der sowohl eine Überprüfung mit Techniken bis zum 4.DAN gezeigt werden mussten als auch weitere Themen wie Aiki-Bu-Jitsu, Morote-Waza, Freie Verkettungen und zum Abschluß Jiyu-Waza abverlangt wurden, wurde dann die erfolgreiche Prüfung bekanntgegeben. Anfang April wurde Roland Rilk zum 6.Dan-Aikido in Anerkennung seiner Verdienste zur Verbreitung des Aikido von der Technischen Kommission des Deutschen-Aikido Bundes e.V. geehrt.