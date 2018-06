Zwei Minuten fehlen zur Medaille

Jörg Scherle vom MTV Aalen ist bei der deutschen Meisterschaft im Duathlon in Oberursel mit einer Top-Ten-Platzierung nach langer Verletzungspause ein glänzendes Comeback gelungen. Der 28-Jährige startete in der am stärksten besetzten AK 25 der Jahrgänge 1987 bis 1983 und finishte nach 2:00:28 Stunden als Achter der Altersklasse und Gesamt-19..

Der Streckenverlauf im hessischen Oberursel bei Frankfurt am Main war mehr als meisterschaftswürdig. Die mit zahlreichen giftigen Anstiegen und Kurven sowie Kopfsteinpflasterpassagen gespickte Lauf- und Radstrecke im Taunus forderte alle Athleten gleichermaßen. Einziges Flachstück waren die 400 Meter im Sportstadion, die als Wendepunkt der Laufstrecke diente.

Die Distanz für alle Herren-, Damen- und Seniorenklassen waren zehn Kilometer Laufen, 36,5 Kilometer auf dem Rad und anschließend nochmals fünf KilometerLaufen. Insgesamt standen weit über 300 Teilnehmer am Start.

Die ersten zehn Kilometer ging Scherle bewusst langsam an, um später noch genügend Reserven auf dem Rad zu haben. Als 34. Wechslte er nach 38 Minuten aufs Rad. Auf der kurvenreichen Strecke wurden auf den Abfahrten Geschwindigkeiten von über 70 km/h erzielt. Mit einer starken Leistung auf der mit 500 Höhenmeter bergigen Radstrecke holte er mit einer Fahrzeit von 1:00:43 Stunden deutlich auf.

Mit einer bravourösen Zeit unter 19 Minuten auf den abschließenden fünf Kilometer festigte Scherle seine Position, mit Platz acht in der Altersklasse und einer Gesamtzeit von 1:56,18 Stunden fehlten nur zwei Minuten auf einen Podestplatz.