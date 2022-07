Zwei Menschen sterben auf der A7

Ein tragischer Verkehrsunfall, durch den letztlich zwei Menschen starben, hat sich am späten Dienstagabend auf der A7 bei Heidenheim ereignet. Selbst an diesem Vormittag gibt es an der Unfallstelle immer noch Behinderungen.

Gegen 23 Uhr war der 50-jährige Fahrer eines Sattelzugs in Fahrtrichtung Ulm nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die rechten Räder des Sattelzugs gerieten in den Grünstreifen. So fuhr der Mann etwa 75 Meter weit, bevor er den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn lenkte. Dabei kippte der Sattelzug auf die rechte Seite. Das Fahrzeug rutschte dann etwa 30 Meter über die Fahrbahn. Dabei prallte das Führerhaus des Sattelzugs frontal gegen die Mittelschutzplanke, wurde von dort abgewiesen und schlitterte weitere rund 15 Meter weiter. Der Sattelzug blieb letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Fahrer, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde im Führerhaus eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun, warum der Unfall passierte. Den Sachschaden am Sattelzug schätzen die Beamten auf 150.000 Euro.

Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau.

Ein 42-jähriger Fahrer, der mit seinem Kleintransporter auf dieser Strecke unterwegs war, erkannte das Stauende wohl zu spät. Er fuhr kurz nach 1 Uhr vermutlich ungebremst auf einen dort stehenden Lastwagen auf. Durch den Unfall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auch er konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Diesen Vormittag über werden an der A7 im Bereich der Unfallstelle Reparaturen an der Mittelschutzplanke gemacht. Die Fahrbahn ist deshalb in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.