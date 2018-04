Zwei Mal falscher Alarm an einem Abend

Zweimal mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstagabend zu vermeintlichen Bränden ausrücken, die glücklicherweise gar keine waren.

Mit insgesamt 33 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Wetzgau am späten Dienstagabend an, nachdem kurz vor 23.30 Uhr Rauch aus einer Wohnung An der oberen Halde drang. Eine 42-Jährige hatte in ihrer Küche einen Topf auf den Herd gestellt und diesen dann vergessen. Durch das dadurch verkohlte Essen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Außer dem verbrannten Topf entstand kein Sachschaden.

Kurz vor 20 Uhr geriet einer 23-Jährigen beim Kochen Öl auf die heiße Kochplatte, das ebenfalls eine starke Rauchentwicklung auslöste. Als die junge Frau die Türen ihrer Wohnung in der Werrenwiesenstraße zum Lüften öffnete, löste der Rauchmelder des Mehrfamilienhauses aus. Auch hier entstand kein Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.