Zwei Mädchen klauen Rucksack

Erst 13 und 14 Jahre alt sind die beiden Mädchen, die in einem Lebensmitteldiscounter in der Weidenfelder Straße einen Rucksack mitgehen ließen. Eine 51-jährige Frau hatte diesen Rucksack am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Eingangsbereich abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Als sie zurückkehrte, war er verschwunden. Allerdings hatte der Ladendetektiv zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen bei dem Diebstahl beobachtet. Er verfolgte die beiden und erwischte sie im Bereich der Bahnhofsunterführung. Dort hielt er sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.