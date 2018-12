Zwei Männer haben eine Agip-Tankstelle in Schwäbisch Gmünd überfallen.

Die Unbekannten kamen gegen 23.15 Uhr durch eine Seitentür in die Tankstelle in der Buchstraße. An der Kasse bedrohten die maskierten Männer zwei Angestellte mit einem Messer und forderten sie auf, den Kassenbereich zu verlassen. Anschließend entnahmen sie aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten über die Seitentür aus der Tankstelle.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen der Reviere Schwäbisch Gmünd, Aalen und Schorndorf ein. Die Täter fanden sie bislang nicht.

Die Angestellten beschrieben einen der Täter als männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Jogginghose. Er war mit einem grauen Schal und einer Sonnenbrille maskiert. Der zweite Täter war etwa 1,60 Meter groß und hatte eine normale Statur. Auch er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Jogginghose. Maskiert war er mit einer Sturmhaube. Während der Tatausführung sprachen die Täter untereinander in türkischer Sprache.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 3580 zu melden.