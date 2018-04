Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Bei einem Unfall am Vierwegzeiger sind am Donnerstagvormittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 67-jährige Fahrer eines VW Touran bog dort aus Richtung Simmisweiler kommend nach links in die Landesstraße ein. Dabei missachtete er gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines Passats, dessen 30-jähriger Fahrer in Richtung Brastelburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von zusammen etwa 20 000 Euro. Die Beifahrerin im Touran und der Fahrer des Passats zogen sich Verletzungen zu.