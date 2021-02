d (an) - Ein 16-Jähriger und ein Elfjähriger sind bei einem Unfall mit ihren Rädern schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige war am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Verbindungsstraße von der L1080 in Richtung Mühläckerle unterwegs. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden elfjährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Es entstand nur geringer Sachschaden.