Zwei Herzen schlagen beim Fußballklassiker

Mit dem Klassiker Deutschland gegen Weltmeister Frankreich in München nimmt an diesem Dienstag die Fußball-Europameisterschaft so richtig Fahrt auf und es dürfte in beiden Ländern zum ersten Mal EM-Feeling aufkommen. Bei Fußballfan Pascal Cromm werden an diesem Abend zwei Herzen in einer Brust schlagen, denn der Wahl-Aalener ist Deutsch-Franzose und hält es bei diesem Spiel irgendwie mit beiden Mannschaften. „Möge der Bessere gewinnen“, lautet seine salomonische Prognose.

Die Mutter von Cromm war Französin, sein Vater Deutscher. Geboren und aufgewachsen ist der 55-Jährige im Saarland. Er hat beide Staatsangehörigkeiten und spricht beide Sprachen perfekt. Im Saarland hat er den französischen Kindergarten und die französische Grundschule besucht und später hat Cromm in Lothringen sein Abitur gemacht. „An dieser Schule war Deutsch die erste Fremdsprache“ erinnert er sich. Die Familie hat zwar in Deutschland gelebt, doch im Urlaub ging es meistens nach Frankreich. So ist er immer wieder mit beiden Kulturen in Berührung gekommen und hat eine starke emotionale Bindung zu beiden Ländern.

Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften hat er in Straßburg absolviert, nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit für ein deutsch-französisches Handelsunternehmen in Saarbrücken ist Cromm 1997 nach Aalen gekommen. Hier ist er Leiter des Akademischen Auslandsamts am Internationalen Center der Hochschule Aalen. Die Arbeit macht ihm großen Spaß, da er viel mit jungen Leuten zu tun hat. Zusammen mit seiner deutschen Frau fühlt sich Cromm sehr wohl im Ostalbkreis. Das einzige, was ihm hier fehlt, sind die typisch französischen Croissants und auch nach dem Meer hat er hin und wieder Sehnsucht.

Doch zurück zum Fußball. Cromm geht zwar nicht allzu oft ins Stadion, doch er verfolgt mit großem Interesse die Bundesliga, die Championsleague und auch die Spiele der deutschen und französischen Nationalmannschaft. Ein Spiel hat sich dabei besonders bei ihm eingeprägt: das WM-Halbfinalduell der beiden 1982 in Spanien. Das Spiel ist heute noch berühmt-berüchtigt durch die rüde Attacke des deutschen Torhüters „Toni“ Schumacher gegen Patrick Battiston. Den „Thriller von Sevilla“ gewannen am Ende die von Paul Breitner angeführten kampfstarken Deutschen mit 8:7 Toren im Elfmeterschießen, obwohl damals die Franzosen den genialen Spielmacher Michel Platini in ihren Reihen hatten.

Überhaupt, so betont Cromm, sei der französische Fußball früher für seine oft brotlose Kunst bekannt gewesen. Doch das habe sich jetzt geändert, denn nicht umsonst sei Frankreich amtierender Fußball-Weltmeister. Im aktuellen Team der Equipe triccolore gefällt Cromm Stürmer Antoine Griezmann am besten, bei den Deutschen imponiert ihm Thomas Müller ganz besonders.

Wenn es an diesem Abend zum Duell der beiden Fußballmannschaften kommt, ist Pascal Cromm hin- und hergerissen, denn zu beiden Ländern hat er eine starke emotionale Bindung. Da beide Mannschaften über starke Sturmreihen verfügen, glaubt er, dass vier Tore fallen und das Spiel 2:2 ausgeht.

Für den weiteren Turnierverlauf traut Cromm sowohl den Deutschen als auch den Franzosen zu, bei der Vergabe des EM-Titels ein Wörtchen mitzureden. Doch auch die kampfstarken Engländer dürfe man nicht vergessen.