Zwei Gewerbe im Quartier am Stadtgarten eingezogen

Zwei Geschäftsräume im Quartier am Stadtgarten sind vergeben: Unten die Bäckerei Backwerk und im ersten Stock eines der Gebäude das Notarbüro Brenner.

Notar Achim Brenner führte die Beteiligten der Projektgesellschaft Quartier am Stadtgarten, bestehend aus der Wohnungsbau Aalen und der Essinger Wohnbau, durch die neu eingerichtete Kanzlei. Der Neubau sei auf die Bedürfnisse des Notariats zugeschnitten: Weniger Balkon, dafür mehr Büroraum und alles barrierefrei erreichbar, ein Hingucker sei die runde Wand im Flur. In seinem Büro, dass direkt über dem Busbahnhof liegt, ist kein Geräusch von draußen wahrnehmbar. Seit Mitte Dezember sind Brenner und seine neun Mitarbeiter in den Räumen. „Wir waren immer gut im Zeitplan.“

Oberbürgermeister Thilo Rentschler gratulierte der Belegschaft und erinnerte an die Situation vor vier Jahren, als zur Diskussion stand, was mit dem Gelände geschehen wird. Somit habe ihn das Projekt seine gesamte Amtszeit bisher begleitet. Die Wohnblöcke, die seit September 2015 verkauft und seit Frühjahr 2016 gebaut wurden, seien die richtige Entscheidung gewesen und die Gewerbe im unteren Bereich im Sinne des Citymanagers Reinhard Skusa. „Neben dem Rathaus gibt es keinen zentraleren Ort.“

Ein Mieter wird noch gesucht

Neben dem Notariat und der Bäckerei sind zwei weitere Gewerbeflächen vorgesehen. Ein Raum an der Straße sei einem Anbieter in der Gesundheitstechnik versprochen, man stehe kurz vor dem Vertragsabschluss und für eine Fläche suche man noch nach einem Mieter. Auch das Wohnen sei wichtig: „Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist nach wie vor groß. Jede neue Wohnung hilft“, sagte der OB.

Die Hälfte der 75 gebauten Wohnungen gingen an Selbstnutzer, die andere Hälfte an Kapitalanleger, berichtete Robert Ihl, Geschäftsführer der Wohnungsbau Aalen. Aktuell stehen noch eine Drei- und eine Vier-Zimmerwohnung zum Verkauf. Das Projekt soll in drei Abschnitten fertig gestellt werden: Die Bahnhofstraße 33-35 im Dezember 2017, die Kanalstraße 2 im Mai 2018 und die Bahnhofstraße 37 im August 2018. In der Tiefgarage des 21-Millionen-Baus gibt es etwa 80 Parkplätze.

Die Kooperation der Wohnungsbau Aalen und der Essinger Wohnbau wird beim Stadtoval fortgesetzt. Im März beginnt der Verkauf von etwa 40 Wohnungen. „Das Baugesuch ist eingereicht, sagte Lars Fischer von der Wohnbau Essingen.