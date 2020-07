Zwei Fünfjährige kurzzeitig spurlos verschwunden

Einen gehörigen Schrecken jagten zwei fünfjährige Kinder ihren Eltern am Samstagabend ein. Zum Spielen hatte der eine Junge den anderen am Samstagmittag in Unterkochen besucht. Als dessen Vater ihn gegen 17.30 Uhr zurück in das Wohngebiet Taufbach brachte, gingen die beiden Buben in den Garten, während sich die beiden Eltern noch unterhielten.

Kurze Zeit später waren die zwei Kinder spurlos verschwunden. Bei einer sofort eingeleiteten Suche konnten von mehreren Personen Hinweise auf die beiden Ausreißer erlangt werden. So wurden sie unter anderem in der Hegelstraße, der Alten Heidenheimer Straße und Richtung des Naturfreundehauses Unterkochen gesichtet.

Kurz vor 20 Uhr kam schließlich die erlösende Nachricht, dass die beiden Fünfjährigen durch Bekannte aufgefunden wurden. Die unternehmungslustigen Buben haben zu Fuß knapp fünf Kilometer zurückgelegt. Unter zahlreichen Freudentränen wurden die beiden von ihren Eltern wieder wohlbehalten in die Arme geschlossen.