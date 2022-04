Zwei fast identische Unfälle auf der Autobahn: 61-Jährige schwer verletzt

Kurz vor 16 Uhr haben sich auf der A7 am Dienstnachmittag bei Aalen-Waldhausen innerhalb von zwei Kilometern zwei fast identische Unfälle ereignet. Beide Male kamen die Fahrerin beziehungsweise der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab.

Beim ersten Unfall kam die 61-jährige Fahrerin, die bei Regen in Richtung Ulm unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Ihr Auto prallte gegen eine Notrufsäule und eine Böschung, ehe es wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klink gebracht werden. Der entstandene Schaden wurde auf 30000 Euro beziffert. Das Auto wurde abgeschleppt.

Ungefähr zeitgleich ereignete sich etwa zwei Kilometer südlicher ein fast identischer Unfall. Ein 32-jähriger Autofahrer kam infolge eines Fahrfehlers nach rechts ab und prallte dort gegen eine Böschung. Der Autofahrer, der auch in Richtung Ulm gefahren war, hatte hier mehr Glück und blieb beim Unfall unversehrt. An seinem Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.