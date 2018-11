Zwei Experten finden sich

Voll besetzt ist die Sankt-Johannkirche am Sonntagabend bei einem außergewöhnlichen Konzert im Rahmen der Kulturwochen und des Bachzyklus Aalen gewesen. Zwei Instrumente, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben – Orgel und Saxofon – präsentierten sich in einem Programm der Extraklasse.

Die Orgel, ein über tausend Jahre altes Instrument aus kaiserlichen Palästen und später aber als das Instrument der Gottesdienste in den Kirchen, tat sich zusammen mit dem Saxofon, erfunden 1842 für Militärmusik, später zuhause in Bigbands bei Jazzkonzerten und in den Tanzsälen aller Welt. Thomas Haller, der das musikalische Ereignis anmoderierte, pries das Saxofon als „Weltmeister der Modulationskunst“.

Der Kirchenmusikdirektor und Kantor der Stadtkirche hatte nicht übertrieben. Mit Daniela Müller, Saxofonlehrerin der Musikschule, renommierte Musikerin auf internationalen Tourneen, hatte er eine gute Wahl getroffen. Zwei Experten ihres Fachs hatten sich gefunden: Fast einen ganzen Abend lang Barockmusik vom Johann Sebastian und Carl Philipp Manuel Bach.

Dass es dabei niemand langweilig wurde, zeigte der immer wieder aufbrandende Beifall. Wie energiegeladen Bachmusik sein kann, bewies die von Bach-Junior stammende Sonate g-Moll (Bachwerkeverzeichnis BWV 1020). Das Altsaxofon überraschte mit einem wunderbar weichen Ton. Die leichtfüßig perlenden Läufe traten hervor, weil Haller seine Barockorgel angenehm zurückhaltend registrierte.

Die Funktion einer Singstimme übernahm das Blasinstrument bei Bachs Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (BWV 140) geradezu brillant. Wie meisterlich Müller ihr Instrument beherrscht, offenbarte sie in der Suite I in G-Dur (BWV 1007). Die Rolle des Violoncellos übernehmend, glänzte sie mit technischer Perfektion und einer anrührend empfindsamen Gestaltung.

Vielfältige Stilelemente

Vielfältige Stilelemente leuchteten in der Suite h-moll (BV 1067) mit den Sätzen Polonaise, Double und Badinerie auf. Müller tauschte das Alt- gegen das Baritonsaxofon und weitete damit das Tonvolumen aus. Präludium und Fuga in C-Dur (BWV 545) nutzte Haller solistisch, um die reichhaltige Möglichkeit seiner Barockorgel zu demonstrieren: schnarrendes Brummen, scharfe metallische Zungen, gurgelnde Wassermusik und helle Flöten. Manchmal lieferte auch die klappernde Mechanik ihre Reize. Dass der Orgel nie die Luft ausging, dafür sorgte Kalkant Haral Markscheffel.

In den Kontrast moderner zeitgenössischer Musik begab sich das Programm gegen Schluss mit dem Libertango von Astor Piazzolla (1921-1992). Da durfte das Saxofon endlich in seinem eigentlichen Milieu schwelgen und tat dies auch im feurigen Staccato-Rhythmus und bezauberndem Schmelz. Beim Finale kehrten die Musiker allerdings mit der bekannten und beliebten Air (BWV 1068) zum Altmeister Bach zurück. Der nicht enden wollende Beifall wurde mit drei Zugaben belohnt, darunter das einschmeichelnde „Take five“ von Paul Desmond.