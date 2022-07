Zwei Ellwanger klettern hoch hinaus

Die besten bayerischen und baden-württembergischen Sportkletterer sind zum Leistungsvergleich in gleich zwei Disziplinen in das DAV-Kletterzentrum Augsburg gereist. Nachdem die Sieger der Disziplin Bouldern bereits im Mai gekürt wurden, fand an diesem Tag ein Doppelwettkampf in den Disziplinen Lead (Schwierigkeitsklettern) und Speed (Klettern auf Zeit) statt.

Aus der Region nahmen Charlotte (15) und Jakob Schiefer (17) aus Ellwangen teil, die für die Sektion Schwaben des DAV (Wettkampfgruppe Aalen) starten. Beide absolvierten dieses Jahr schon zahlreiche Wettkämpfe in der U 18 Klasse, sowohl national als auch international. Für Charlotte Schiefer, die altersbedingt dieses Jahr erstmalig bei den Damen starten darf, war dieser Wettkampf daher zugleich das Debüt in der Erwachsenenklasse in den Disziplinen Lead und Speed. Jakob Schiefer konnte schon im vergangenen Jahr an den Süddeutschen Meisterschaften teilnehmen und sich im Speedklettern den Vizemeistertitel sichern, hatte im Lead allerdings etwas Pech und verpasste knapp das Finale. Dieses Jahr sollte es dagegen sehr gut laufen: bei bestem Wetter gelang es neben Jakob lediglich drei Athleten, das Seil in den Umlenker am Top der beiden Qualifikationsrouten der stark überhängenden Wettkampfwand einzuhängen – das heißt: ganz oben anzukommen. Im Finale erreichte er dank exzellentem Ausnutzen einer Rastposition die zweitbeste Höhe, nur übertroffen vom starken Emil Zimmermann aus Freiburg, zugleich amtierender Vizeweltmeister im Bouldern (U 18). Einen Platz hinter sich ließ Jakob den amtierenden Süddeutschen Meister und Deutschen Vizemeister Michael Ullrich (26) und konnte sich daher über die Silbermedaille freuen. Auch Charlotte Schiefer sicherte sich bei ihrem Debüt souverän den Finaleinzug, indem sie in beiden Qualifikationsrouten die höchste Wertung erzielte. Im Finale führte ein kleiner Fehler zu einem etwas verfrühten Sturz ins Seil, aber es reichte immer noch für die Bronzemedaille, nur übertroffen von den erfahrenen Athletinnen Lara-Maike Lechner (20) aus München und Amelie Kühne (20) aus Heilbronn.

Es folgte der Wettkampf in der Disziplin Speed, nach einer etwas kurzen Ruhepause von nur 30 Minuten - aus technischen Gründen. Da es sich, anders als beim Schwierigkeitsklettern, beim „Speed“ um eine reine Wettkampfdisziplin handelt, die eine gewisse Spezialisierung im Training erfordert, nahmen nur einige Athleten des Lead-Wettkampfs daran teil - diese wurden jedoch ergänzt von reinen Speed-Spezialisten, die nur diesen Teil des Doppelwettkampfs bestritten. Auch hier schafften die Allrounder Jakob und Charlotte mit wenig Mühe den Einzug in die Finalrunden, in denen Mann gegen Mann beziehungsweise Frau gegen Frau auf der exakt identischen Route gegeneinander in „Races“ antritt. Am Ende verloren beide erst in den packenden Läufen des großen Finales gegen die international erfahrenen Spezialisten Julie Fritsche (15 Jahre) aus Pullach und Dorian Zedler (20) aus München und durften sich am Ende eine weitere Medaille umhängen lassen, diesmal für beide in Silber.