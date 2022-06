Zwei Ebnater siegen beim 4. Ebnater Pfingst-Cup

Nachdem der Pfingst-Cup 2021 auf den August verschoben werden musste, konnte am vergangenen Pfingst-Wochenende der 4. Ebnater Pfingst-Cup unter normalen Bedingungen auf der Anlage des TC Ebnat stattfinden. Rund 80 Spieler trugen in den verschiedenen Altersklassen Wettkämpfe bei teils sehr durchwachsenem Tenniswetter aus.

Den Anfang des Turniers machten die Herren C in den Leistungsklassen (LK) 16-25, die Herren B in den LK 11-18, die Herren A in den LK 5-13 sowie die Damen B in den LK 16-25 und die Damen A in den LK 10-18 mit spannenden Erstrundenspielen. Diese Wettkämpfe der Herren und Damen B fanden im K.O.-Modus statt, die Damen A im Spiralmodus. In den K.O-Konkurrenzen gab es zusätzlich noch jeweils eine Nebenrunde. Der Tag darauf startete für die Herren A, Herren B und Damen B mit den Halbfinals und bei den Herren C mit den Viertelfinals. Zudem fanden weitere Gruppenspiele der Damen A statt. Zur Unterstützung stellte der TC Waldhausen seine Sandplätze zur Verfügung auf welchen am Freitag, Samstag und Sonntag einige Spiele der Herren ausgetragen wurden. Am dritten Tag standen die Endspiele der K.O.-Turniere sowie die „Senioren“ im Mittelpunkt. Den ganzen Tag über wurden Spiele bei den Herren 40 (LK 5-25), sowie den Herren 60 (LK 5-25) ausgetragen. Diese fanden ebenfalls als Tagesturnier im Spiralmodus statt. Trotz des durchwachsenen Wetters kämpften sich alle Teilnehmer durch ihre Matches und alle Spiele konnten auch durch die Nutzung der vereinseigenen Halle ausgetragen werden.

Die Höhepunkte des Tages waren drei absolut umkämpfte Endspiele der Herren A und C sowie der Damen B. Den Sieg bei den Herren C konnte sich Philip Strauß (LK 16,3) vom TA VfB Ulm mit 5:7 6:2 10:6 gegen Maik Soldner (LK 21) sichern. Der frühere Ebnater Christoph Haug (LK 6,9) vom TC Waiblingen gewann in einem einmaligen Finale der Herren A mit 6:4 7:6 gegen Jannik Knödl (LK 9,4). Bei den Damen B erspielte sich die Ebnaterin Kathrin Röck in einem sehr engen Match gegen Flora Di Nunno mit 6:7 7:6 12:10 den Titel und ist damit die neue Nummer 1 der Damen des TC Ebnat. Alle Finalspiele wurden trotz Regenunterbrechung und Fortsetzung in der Halle von vielen Zuschauern verfolgt und die Leistung der Spieler in kleinen Siegerehrungen mit Preisen gewürdigt. Die Jugendkategorien, die für den Pfingstmontag angesetzt waren, mussten mangels Anmeldungen abgesagt werden.

Für alle Teilnehmer war das Turnier eine perfekte Gelegenheit, um Punkte für die eigene LK-Wertung zu sammeln und diente auch dem Sammeln von Spielpraxis für die aktuelle Saison. Auch dieses Jahr war der Ebnater Pfingst-Cup ein voller Erfolg. Dank der hervorragenden Planung und Vorbereitung des Turnierausschusses um Manuel Werner, Daniela Weber, Tatjana Röck, Tim Scherr, Katrin Discher und Rainer Schütz fehlte es den Teilnehmern und den Zuschauern an nichts. Dies ist nicht zuletzt auch der Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren zu verdanken. Ebenfalls ein großer Dank geht an Gianni Loiacono, der für seinen Einsatz als Oberschiedsrichter den weiten Weg von Sizilien auf sich genommen hat. Viele zufriedene Tennisfreunde sind am Ende das Ergebnis und der Lohn für die anstrengenden Wochen der Vorbereitung. Alle freuen sich auf die Fortsetzung des Turniers am Pfingstwochenende 2023.