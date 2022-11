Zwei Delphine trumpfen auf

Im schönen Schwarzwald sind die beiden Aalener Delphine Katja Mohr und Alexander Jung bei den diesjährigen Baden-Württembergischen Mastersmeisterschaften an den Start gegangen. Nach überstandenen Coronainfektionen hatten sich beide Schwimmer mit jeweils sieben Einzelstarts viel vorgenommen.

Den Auftakt für ein überaus erfolgreiches Wettkampfwochenende legte Mohr mit dem souveränen Gewinn der Goldmedaille im 50 Meter (m) Rückenrennen. In ihrer Disziplin ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Doch Mohr konnte sich auch in den folgenden drei Rennen mit einer weiteren Goldmedaille über 50 m Schmetterling, dem zweiten Platz über 200 m Rücken, sowie dem dritten Platz im 200 m Freistilrennen einen kompletten Medaillensatz sichern.

Auch am zweiten Wettkampftag ließ Katja Mohr wenig anbrennen und schwamm zum Baden-Württembergischen Titel Nummer drei, vier und fünf. Dabei hatte die Konkurrenz im 50 m Freistillauf in 28,15 Sekunden sowie über 100 m Lagen und 100 m Rücken jeweils das Nachsehen.

Der Freiwasserspezialist Alexander Jung war ebenso erfolgreich im Becken unterwegs. Auf der für ihn eher ungewohnten 50-Meter-Rücken-Sprintstrecke begann er seinen Wettkampf mit dem Gewinn der Silbermedaille. Anschließend kam der Aalener so richtig gut in Fahrt und freute sich über die Titelgewinne in der Altersklasse 35 über 100 m Schmetterling und 200 m Rücken. Über die längeren Freistilstrecken fühlt sich der schwimmende Trainer besonders wohl und so konnte er zwei weitere Titel über 200 m und 400 m Freistil in einer für ihn guten Zeit mit nach Hause nehmen.

Am zweiten Wettkampftag hatte Jung die längeren Strecken auf dem Wettkampfprogramm. Über die kräftezehrende 200 m Schmetterling- und 400 m Lagenstrecke zeigte er eine ansprechende Leistung und wurde mit dem Baden-Württembergischen Titelgewinn fünf und sechs belohnt. „Es hat wieder richtig Spaß gemacht an einem Wettkampf teilzunehmen und als Lohn für ein intensives Training mit diesem guten Abschneiden belohnt worden zu sein“, waren sich beide Sportler einig.