Zwei Aalener verlieren erst im Finale

Bei den LBS-Cup-Jugendbezirksmeisterschaften im Tennisbezirk B in Waiblingen und Backnang sind 13 Teilnehmer in den Altersklassen U 13 bis U 18 für den TC Aalen am Start gewesen. Der TC Aalen stellte nach dem TC Waiblingen die zweit höchste Teilnehmerzahl.

Bei den Mädchen U 13 musste Katharina Schlipf nach Erreichen des Halbfinals krankheitsbedingt abbrechen. Patrick Nagler verlor erst nach zwei gewonnenen Runden im Viertelfinale der U 16 männlich gegen den späteren Finalisten.

Elsa Krieg gewann in der U 14 weiblich ihr Erstrundenmatch klar mit 6:2 und 6:3 gegen Linn Böning (Winnenden) und das Halbfinale gegen die zweitgesetzte Kati Simon (Schwäbisch Hall) überraschend deutlich mit 6:1 und 6:2. Im Finale musste sie sich Marie Hoppe (Backnang) geschlagen geben.

Finn Stammler (U 13) spielte ein tolles Turnier. Nach einem deutlichem Sieg (6:1/6:3) in der ersten Runde besiegte er den einsgesetzten Luis Dobelmann (Winterbach) überraschend klar mit 6:4 und 6:2. Im Halbfinale gegen Oskar Henning (Heidenheim) behielt er nach hartem Kampf im Tie-Break die Oberhand (5:7/6:2/10:7). Im Finale verlor Stammler gegen Niklas Conrad (Waiblingen) mit 2:6/4:6.