Zwar sinkt die Inzidenz: Grenzwert jedoch noch immer überschritten

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis sinkt aktuell weiter. Laut Landesgesundheitsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 10,5 (Vortag: 11,1). Damit ist der Grenzwert von zehn allerdings noch immer überschritten, das Zählen kann noch nicht beginnen.

An drei aufeinanderfolgenden Tagen muss der Grenzwert unterschritten werden, damit die Kreisverwaltung die Inzidenzstufe 2 zurücknehmen kann. So lange gelten strengere Regeln im Kreis, die das Land Baden-Württemberg vorgibt.

Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 33 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Mit sieben Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.724. Immerhin: Erneut hat es keine weiteren Todesfälle gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie - im Ostalbkreis wurde Patient Null im März 2020 registriert - sind 410 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Inzidenzwert im Land steigt weiter

Laut Landratsamt sind derzeit (Stand Donnerstag) 60 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Einer weniger als am Vortag. Die meisten Fälle verzeichnen Schwäbisch Gmünd (-1) und Aalen (+1) jeweils mit 19.

In Baden-Württemberg steigt der Inzidenzwert hingegen weiter an. 14,2 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner im Land angesteckt. Zwei weitere Todesfälle kamen am Freitag hinzu (10.393), zudem 264 Neuinfektionen (505.659).