Zwölf Hauptgeschäftsführer der IHK zu Gast in Aalen

Zu einer turnusmäßigen Sitzung haben sich die zwölf Hauptgeschäftsführer der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern im Aalener IHK-Bildungszentrum getroffen. Bevor Gastgeberin und Hausherrin Michaela Eberle das Treffen mit ihren Hauptgeschäftsführer-Kolleginnen und –Kollegen leitete, zeichnete Aalens OB Thilo Rentschler den Kammerchefs ein facettenreiches Bild der Stadt sowie der Region. „Die drei großen Themen Wohnbauoffensive, Bildungsoffensive sowie der Kita-Ausbau beherrschen derzeit unser Tun“, sagte Rentschler. Er streifte dabei viele Wirtschaftsthemen wie Vollbeschäftigung, Investitionen in den

Stadtumbau am Beispiel von Industriebrachen sowie zur Mobilität auf Straße und Schiene. „Die Entwicklung Aalens kann als beispielhaft in der Region gelten“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle. Als Verdeutlichung zeigte Rentschler einen dreiminütigen Film über die Eisenverhüttung in der Raumschaft, die als Nukleus für die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten zwei Jahrhunderten wirkte. Darin wurden die Hauptbranchen der Industrie der Region dargestellt.