Zuspruch mit Luft nach oben

Sexualität gehört zum Menschsein, die Praxis jedoch entspricht nicht immer der Sexualmoral, die die katholische Kirche vorgibt. Auf diesen Nenner lässt sich die Fastenpredigt von Pastoralreferentin Karin Fritscher bringen. Sie machte in der Augustinuskirche den Auftakt für eine fünfteilige Predigtreihe unter der Überschrift „Liebe, Sex und Zärtlichkeit“. Anlass ist die Enzyklika „Humanae vitae“, das Lehrschreiben, das Papst Paul VI. vor 50 Jahren herausgegeben hat und in dem er Katholiken die künstliche Empfängnisverhütung verbietet.

Ein Versuch ist diese Fastenpredigtreihe nach eigenen Angaben (wir berichteten) für das Team der katholischen Seelsorgeeinheit Aalen. Der Zuspruch am frühen Sonntagabend war entsprechend zögerlich mit Luft nach oben. Karin Fritscher sprach über das Thema „Crime, Werbung, Sex und Ethik – Sexualität in Film und Werbung. Schafft sie Freiheit von überholter Moral oder wirkt sie zerstörerisch?“ Dabei erwies sich die Referentin als genaue Beobachterin von Fernsehkrimis, in denen nach ihren Erkenntnissen eheliche Treue meist so gut wie keine Rolle spielt. Dabei scheine dort wie im wirklichen Leben aber der Wunsch nach Verlässlichkeit und Treue durch.

Realität und Sehnsucht klafften jedoch weit auseinander. Auch bei Christen. Denn trotz des Verbots des vor- und des außerehelichen Verkehrs werde er praktiziert – früher ebenso wie heutzutage. Dies ist für die Referentin eine Spannung, die das Leben insgesamt spannend macht. Es gebe dazu auch keinen allgemeingültigen Ratschlag. Jede und jeder müsse seinen Weg verantwortungsvoll gehen, dabei hören, was die Kirche sage, und dürfe sich nicht vom Trieb beherrschen lassen. „Sonst sind wir nicht mehr frei!“

Allerdings bekannte die Pastoralreferentin auch, der Rahmen der Kirche sei ihr hier gelegentlich zu eng und über Ratschläge mancher Pfarrer in Sachen Sexualität sei sie geradezu entsetzt. Im Blick hatte sie dabei Frauen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder bekommen dürfen und denen geraten werde, deswegen enthaltsam zu leben.