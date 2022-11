Zusammenstoß auf eisglatter Fahrbahn

Ein 45 Jahre alter Citroen-Fahrer wollte am Freitagmorgen kurz nach 5.30 Uhr von der Kreisstraße 3291 nach rechts in Richtung Waldhausen abbiegen. Auf der spiegelglatten Fahrbahn kam er dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW eines 37-Jährigen, der die Landesstraße 1080 von Waldhausen in Richtung Aalen befuhr. Der Citroen-Fahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war nach dem Unfall eine Zeit lang komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung Aalen wurde über Brastelburg umgeleitet.