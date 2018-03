Zusammenstoß beim Zurückstoßen

Beim Zurücksetzen ist das Auto einer 57-jährigen Fahrerin mit einem hinter ihr stehenden Wagen zusammengestoßen. Der Unfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr ereignet.

Als die Fahrzeuglenkerin von der Rötenbergstraße nach rechts in den Hangweg eingebogen war, setzte sie zurück, um zurück in die Rötenbergstraße zu kommen. Dabei übersah sie den zwischenzeitlich hinter ihr stehenden Wagen eines 43-jährigen Mannes, so dass ihr Wagen mit seinem zusammenstieß. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.