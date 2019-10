Zusammenschluss von ver.di-Bezirken

Im Südosten von Baden-Württemberg schließen sich zum 1 Januar die ver.di-Bezirke Ostwürttemberg-Ulm und Oberschwaben zusammen. Dies haben die Bezirksvorstände in ihrer gestrigen Sitzung nochmals bekräftigt und das neue Führungspersonal gewählt. Den neuen ver.di- Bezirk Ulm-Oberschwaben wird Günter Kessel zukünftig ehrenamtlich als Vorsitzender führen. Im Hauptamt wurde Maria Winkler zur Geschäftsführerin gewählt.

Beide blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn der neue Gewerkschafts-Bezirk „ist strukturell und personell gut aufgestellt“. Für seine Mitglieder bleibt ver.di weiterhin erreichbar mit den drei Büros in Ulm, Ravensburg und Heidenheim. Auch in diesem Jahr steigt die Zahl der Mitglieder im Bezirk Ulm-Oberschwaben und „bis Jahresende werden wir das Plus nochmals vergrößern“ konnte Maria Winkler dem Bezirksvorstand berichten.