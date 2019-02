Zusammen mit Hund, Tanz und Charme gefeiert

Sie sind auf den Hund gekommen. Bei der Aalener Sportlerehrung in der Stadthalle am Sonntag bekamen zwei Randsportarten ihre großen Auftritte. Erstmals durfte etwa der Verein der Hundefreunde Aalen mit seinenVierbeinern über die Bühne wirbeln und den Verein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, repräsentieren. Außerdem begeisterte das Aalener Tanzpaar des TSC Dance (E) motion mit seinem Auftritt.

„Ich habe noch nie so viele Urkunden unterschreiben müssen, wie in diesem Jahr“, sagt ein zufriedener Oberbürgermeister Thilo Rentschler schon bei der Begrüßung und fügt an: „Das alleine zeigt schon, wie erfolgreich unserer Sportler in 2018 waren.“ Dennoch zählte die Wahl einen leichten Rückgang bei der Stimmabgabe. Waren es im Jahr 2017 noch 1723, so kamen sie in diesem Jahr auf 1634 Stimmen. Zunächst blickte das Stadtoberhaupt vor versammelter Sportlerschaft in der gut gefüllten Stadthalle auf ein erfolgreiches Jahr aus sportlicher Sicht zurück. Den Profifußball (VfR Aalen, d. Red) aus der Stadt, klammere er dabei aber mal aus.

„Kann ja noch kommen“, fügte Rentschler an. Tatsächlich haben die Vereine „Großes geleistet“, ob im Wettkampf oder in Sachen Wettkampffläche (McArena Hofherrnweiler, Kalthalle Dewangen, d. Red.). Auch die Fusion der Vereine TSV Wasseralfingen, des MTV und des DJK Aalen zur Aalener Sportallianz, sei dabei ein starkes Zeichen. Nicht fehlen durfte im Rückblick auch das Landeskinderturnfest in der Stadt, verbunden mit einem „besonderen Dank“ an den mittlerweile nicht mehr im Amt befindlichen, nun ehemaligen Vorsitzenden des Turngau Ostwürttemberg, Karlheinz Rößler. Der Vorsitzende des Stadtverbandes der sporttreibenden Vereine Ulrich Rossaro nahm den Spielball auf und dankte den Vereinen und der Stadt für die „schnelle Abarbeitung“ des Sportentwicklungsplanes aus dem Jahr 2015.

Kritik an Plänen des Kombibades

Allerdings mahnte er beim Bau des neuen Kombibades im Hirschbach an, den Energieverbrauch im Auge zu behalten und die beiden Siegervorschläge, so lange es noch gehe, nachzubessern.

„Man muss das Tageslicht nutzen und den Anteil der Erneuerbaren Energien erhöhen, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein“, schrieb Rossaro den anwesenden kommunalen Vertretern ins Notizbuch. Dann folgte eine Premiere in der Aalener Stadthalle. Denn zumindest laut Moderator Bernd Czich gab es einen solchen Auftritt nämlich in der Aalener Stadthalle noch nicht. Der Verein der Hundefreunde Aalen gab in fünf Teams den sogenannten „Dog Dance“ zum Besten. Unter anderem Seilspringen mit Hund und Frauchen zog die Zuschauer in seinen Bann. Leonie Adrian, selbst nominiert zur Sportlerin des Jahres, vom Verein der Hundefreunde Aalen durfte dann auch das Wort der Sportler übernehmen.

„Für mich ist diese Veranstaltung immer Ansporn noch besser zu werden. Auch wenn ich weiß, dass der Hundesport eine Randsportart ist.“ In diesem Jahr richten die Aalener im Übrigen die Südwestdeutschen Meisterschaften im Hundesport aus. In drei Ehrungsblöcken nahm Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann mit Rentschler die Ehrungen der einzelnen Sportler vor. Unterbrochen von einem weiteren Auftritt einer Randsportart. Vera Zuleger-Helbig gab gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Frank Helbig einen Einblick in das breitgefächerte Repertoire des in zahlreichen Ländern bereits preisgekrönten Tanzpaares. Für ein weiteres Highlight sorgten dann noch die Sportfreunde aus Illerieden mit ihrer Schattentanz „Lovestory“. Bevor sich der Vorhang lüftete und die Besten der Besten ihren Auftritt bekamen. Den Titel Sportlerin des Jahres sicherte sich Theresa Klopfer, der Sportler des Jahres wurde Joachim Krauth, die beste Nachwuchssportlerin Lucy-Lou Müller und zur Mannschaft des Jahres wurde der Luftsportring Aalen mit seiner Bundesligamannschaft gekürt. Das Ende der Gala besorgten dann die Gäste in der Ostalb-Arena, die Fantastischen Vier mit ihrem Titel „Zusammen“.