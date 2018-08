Zurück nach kurzem Ausflug

Das war ein kurzer Ausflug: Als Tabellenvierzehnter musste Liganeuling SV DJK Nordhausen-Zipplingen die Kreisliga A II umgehend wieder verlassen, da das entscheidende Relegationsspiel gegen Eigenzell mit 0:3 verloren ging. Unmittelbar nach dem bitteren Abstieg trennte man sich von Trainer Thomas Michel, um nach vier Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit neue Impulse zu setzen. Ein herber Verlust ist auch der von Torjäger Daniel Roder, der sich dem Bezirksligisten SV Wört angeschlossen hat. Von einem klaren Favoritenstatus in der Fußball-Kreisliga B 4 für die kommende Runde ist Nordhausen-Zipplingen demnach entfernt.

Zumal mit dem FC Röhlingen ein zweiter Absteiger aus der A-Klasse hinzugekommen ist, der zuletzt 2014 die Meisterschaft in der B IV errungen hatte. Einen neuen Anlauf in Richtung Aufstieg unternimmt die SG Riesbürg, die in den vergangenen beiden Jahren als Vize-Meister jeweils in der Relegation gescheitert war.

Ambitionierte Teams lauern

Der FSV Zöbingen zählt als Vorjahresdritter zweifellos zum Favoritenkreis. Im Hintergrund lauern weitere ambitionierte Teams auf ihre Chance. Beispielsweise der Kösinger SC oder SV Elchingen, die in der jüngeren Vergangenheit stets in der oberen Tabellenhälfte zu finden waren. Auch für die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen wird es darum gehen, mehr Konstanz über die gesamte Saison hinweg zu zeigen. Eine enttäuschende Runde durchlebte zuletzt der SC Unterschneidheim mit Rang acht. Nun will der SCU wieder vorne angreifen, zumal man in Person von Andreas Birkle einen neuen Torjäger an Bord holen konnte. Der 26-Jährige war bislang für den FSV Marktoffingen in Bayern aufgelaufen und markierte für den Kreisklassen-Meister in den vergangenen vier Jahren stolze 46 Treffer in 96 Ligaspielen. Bereits in sein drittes Jahr nach dem Abstieg aus der B-Klasse geht der SV Lippach und will nun wieder aus dem grauen Mittelfeld hinauskommen. Auch der RV Spvgg Ohmenheim will nach zwei zwölften Plätzen in Folge nach oben blicken.

Nicht zuletzt sind auch vier zweite Mannschaften von Bezirksligisten in der B 4 zu finden: Kirchheim/Trochtelfingen II hofft ebenso auf einen einstelligen Rang wie auch Unterkochen II. Neuaufbau ist angesagt bei Lauchheim II, das als Kellerkind der B 3 in diese Spielklasse hinüber gewechselt ist. In den vergangenen vier Jahren war es Waldhausen II, das den unrühmlichen letzten Tabellenplatz belegte und sein Abonnement auf die „Rote Laterne“ loswerden möchte. Ein einstelliger Tabellenplatz ist der Wunsch.