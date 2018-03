Zurück in die Spur

Handball-Bezirksligist SG Hofen/Hüttlingen trifft in der heimischen Talsporthalle in Wasseralfingen (20.30 Uhr) auf die TSG Schnaitheim. Gegen den Tabellenfünften möchten die Handballer der SG2H zurück in die Erfolgsspur.

Am vergangenen Wochenende mussten die Handballer aus Hofen/Hüttlingen im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Bettringen die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen. Diese wollen die Handballer der SG2H gegen Schnaitheim wieder ausmerzen.

Allerdings sind die Handballer der SG2H gewarnt. Im Hinspiel verlor der Tabellenzweite der Bezirksliga nämlich schon mit 27:31. Hier genehmigte sich die SG2H nach der Halbzeit eine zu lange Schwächephase, die ihr einen zu großen Rückstand bescherte. Haupttrainingsinhalt war in den zurückliegenden Einheiten die mangelhafte Chancenauswertung. Nicht wie in den vergangenen Spielen muss die SG2H nun von Beginn an hellwach sein.

Gegner zuletzt siegreich

Die Schnaitheimer mussten zuletzt sogar zwei Niederlagen hinnehmen.

Darunter eine gegen den Spitzenreiter aus Bettringen und eine herbe gegen Treffelhausen. Allerdings gelang den Handballern der TSG im letzten Spiel gegen die HSG Wangen/Börtlingen ein eindrucksvoller Heimsieg. Für die Handballer der SG2H sollte das doch schon einmal Warnung genug für das anstehende Spiel sein.