Mit stimmungsvollen Klängen von der Klassik über italienische Volksweisen bis hin zur aktuellen Literatur hat die Mandolinen- und Gitarrengruppe der Naturfreunde Wasseralfingen die Gäste im Bürgersaal begeistert. Mit dem Titel „Saitenvielfalt“ war der wohlklingende Abend sehr passend überschrieben. Und als besonderes „Bonbon“ gab es am Ende Parodien mit „seltsamen Tieren“ und einer wunderschönen Sopranstimme.

„Dreiklang“ hatte das Konzert der Naturfreunde-Musikgruppe im November 2016 mit zwei anderen Musikgruppen aus Ebnat und Schwäbisch Gmünd gelautet, als Kontrast dazu gab es jetzt ein Kammerkonzert mit Kontrabass, zwei Gitarren, einer Mandola und drei Mandolinen. Veronika Protzer, Leiterin der Gruppe und seit über 30 Jahren Zupfmusikerin, hatte zusammen mit den versierten Musikern ein überaus stimmiges Programm zusammengestellt. Bei der „Liebesprobe“ steht zwar Wolfgang A. Mozart über den Noten, die Musikgruppenleiterin hat aber so ihre Zweifel, ob es tatsächlich aus seiner Feder stammt. Wunderschön ist dieses Lied trotzdem. Walter Kretschmar ist Zupfmusikern natürlich ein Begriff, im Bürgersaal, gab’s unter anderem den „Springtanz“ oder die „Auskehrt“ aus dem Werk „Tanzendes Volk“. Ein Japaner, Yasuo Kuwahara, hat sich in seinem Heimatland stark für die Zupfmusik eingesetzt, zu hören ist das mit „The Song of Japanese Autumn“ vor den frühlingshaft-österlich geschmückten Fenstern im Bürgersaal. Mit „Menuet classique“ und „Just for Fun“ sowie „Without You“ oder „La Serenata“ bringt die Musikgruppe den Schulterschluss zwischen Klassik, Moderne und Pop auf den Punkt.

Augenzwinkernd kommen am Ende die „Seltsamen Tiere“ von Antonius Streichhardt daher, fünf Parodien „von seltsamen Tieren“ nach Christian Morgenstern mit Esel, Hecht, Geiß und „Schleiche“ und „einer glücklichen Ehe“ – alles begleitet von der professionellen und beeindruckenden Sopranstimme von Heike Anderl.