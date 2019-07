Zum Tode von Stephan Bender

Nach langer, schwerer Krankeit, für viele aber dennoch überraschend, ist der Leiter des Limesinformationszentrums in Aalen, Stephan Bender, verstorben. 1965 in Gießen geboren, war Bender nach seinem Studium der Provinzialrömischen Archäologie in Freiburg und Frankfurt mit den Nebenfächern Alte Geschichte und Klassische Archäologie von 2000 bis 2005 beim hessischen Landesamt für Denkmalpflege tätig.

Dabei wirkte er auch an der Ausformulierung des Welterbe-Antrags für den Obergermanisch-Raetischen Limes mit. 2007 übernahm er die Leitung des neu eingerichteten baden-württembergischen Limesinformationszentrums, das in Aalen, am Sitz des Limesmuseums, angesiedelt wurde. 2008 wurde Bender zudem Limeskoordinator beim Landesamt für Denkmalschutz im Regierungspräsidium Stuttgart. Zuletzt war er auch Beauftragter für das Unesco-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes in Baden-Württemberg.

In seiner ebenso profunden wie ruhigen und überlegten Art brachte Bender sein breites Wissen in zahlreichen Vorträgen, Publikationen und Forschungen ein. Er war Verfasser zahlreicher Buch- und Zeitschriftenbeiträge zum Obergermanisch-Raetischen Limes und zu römischen Metallgefäßen.