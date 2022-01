Zum Tode von Gisela Aißlinger-Hegele

Kurz nach ihrem 86. Geburtstag ist die frühere Aalener Stadträtin Gisela Aißlinger-Hegele im Senioren- und Pflegeheim Sankt Elisabeth auf dem Grauleshof am 21. Januar friedlich eingeschlafen.

Gisela Aißlinger-Hegele musste mit ihren Eltern und Geschwistern 1945 aus Danzig in den Westen fliehen. 1959 heiratete sie den Bäckermeister Albert Aißlinger aus Aalen. Seinerzeit war sie im Ladengeschäft von „Aißlingers Brotstadel“ und bei Bedarf auch in der Backstube mit ganzer Kraft gefordert.

Mit dem Beginn ihrer kommunalpolitischen Arbeit im Gemeinderat der Stadt Aalen (September 1980 bis Dezember 1999) fühlte sich Gisela Aißlinger entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten wertgeschätzt. Am 19. August 1984 starb ihr Ehemann Albert. Von 25.11.1988 bis 25.08.1992 war die Verstorbene in zweiter Ehe mit Altbürgermeister Anton Hegele aus Neresheim verheiratet. Das verband sie bis zum Schluss mit der Stadt Neresheim, dem Kloster und dem Härtsfeld.

Nach Umzügen von Unterkochen nach Aalen, zurück in den „Brotstadel“ und dann in eine betreute Wohnung im Bereich der Schillerhöhe in der Gartenstraße, freute sie sich auf einen geruhsamen und selbstbestimmten Lebensabend. Aber nach einem folgenreichen Sturz musste sie sich schon ein Jahr später dann im Mai 2020 der Pflege und Betreuung im Seniorenheim der Stiftung Haus Lindenhof, Sankt Elisabeth anvertrauen.