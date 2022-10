Zum Tod von Peter Kuhne: Ein Original unserer Heimat ist gegangen

Am vergangenen Freitag ist Peter Kuhne, der bekannte Wirt der früheren Gaststätte Lamm in Rodamsdörfle, in Dewangen zu Grabe getragen worden. Er verstarb im Alter von 83 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Peter Kuhne kam mit seiner Familie 1958 als Flüchtling aus der DDR nach Rodamsdörfle. Durch harte Arbeit konnte die Familie eine kleine Landwirtschaft und das Gasthaus Lamm in Rodamsdörfle erwerben, das als „Haus der guten Hähnchen“ bekannt war und bis zum Tod seiner Frau Luzia 2017 gemeinsam betrieben wurde. Peter Kuhne baute noch zusätzlich eine Brennerei auf.

Den Nachruf auf Peter Kuhne hielt beim Trauergottesdienst Winfried Mack im Namen des Musikvereins Dewangen, des Liederkranzes Leinroden und der CDU. Peter Kuhne war ein streitbarer Christdemokrat und bekannt als „Schwarzer Peter“. Winfried Mack bezeichnete Kuhne als ein „Original unserer Heimat“. Es sei ihm als Landwirt wichtig gewesen, die Früchte der Natur zu ehren und zu veredeln. Er sei ein Schaffer und Genießer zugleich gewesen. Für die CDU habe er unzählige Veranstaltungen und Marktstände organisiert und habe immer seine Meinung fest vertreten. „Begeistert war er von der Deutschen Wiedervereinigung“, so Winfried Mack weiter, denn „aufgrund seiner eigenen Fluchtgeschichte wusste er die Bedeutung besonders zu schätzen.“ Ein Gedenkstein auf Kuhnes Grundstück unterstreicht dies: „Frieden, Freiheit 1958, Einheit 1990“ ist darauf zu lesen. 1997 sei es ihm gelungen, per Handschlag dem amerikanischen Präsidenten George Bush Senior und Bundeskanzler Helmut Kohl persönlich für die Wiedervereinigung zu danken.

Ein wichtiger Leitspruch von Kuhne sei laut Mack gewesen: „Das Althergebrachte schätzen und dem Neuen nicht verschließen“. Dies habe der Charakterkopf Kuhne gelebt.